お笑いコンビ・爆笑問題の太田光さんの妻で、太田さんらが所属する芸能事務所・タイタン社長の太田光代さんが2026年5月25日、「とんでもない事態に見舞われている」とXで報告した。「黄砂が酷かった日に顔の左側が、おたふく風邪みたいに腫れて」光代さんは「現在、私はとんでもない事態に見舞われている」とし、左頬に大きなガーゼを貼った自身のバストアップ写真を公開した。口元は笑みを浮かべているものの、目の下からフェイス