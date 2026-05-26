お笑いコンビ・爆笑問題の太田光さんの妻で、太田さんらが所属する芸能事務所・タイタン社長の太田光代さんが2026年5月25日、「とんでもない事態に見舞われている」とXで報告した。

「黄砂が酷かった日に顔の左側が、おたふく風邪みたいに腫れて」

光代さんは「現在、私はとんでもない事態に見舞われている」とし、左頬に大きなガーゼを貼った自身のバストアップ写真を公開した。口元は笑みを浮かべているものの、目の下からフェイスラインにかけ、広い範囲がガーゼで覆われており、痛々しい状況だ。

「何故、こうなったのか 始まりは四月だった」として、その経緯をつづった。

「黄砂が酷かった日に顔の左側が、おたふく風邪みたいに腫れて」、「凄く腫れた後、頬が鬱血して酷い痣になって。それらが引いたらコブみたいのが出来て」しまったという。

原因については「元は多分アレルギー由来かと思う」とした。

光代さんは4月23日、「多分アレルギーの悪化も手伝って顔が腫れてるので、お酒も飲めない。眠れないホイホイ。おたふく風邪みたいなの」とXで告白。

5月9日には「黄砂が酷い時に、おたふく風邪みたいに腫れた頬が、現在、一部分がコブ？ みたいになってる」と明かしていた。

「結局、血豆？ みたいなのが癒着したってことらしい」

光代さんはコブ状となった患部に対し「マッサージで体内に吸収を促してた」とするも、「頬に豆？ みたいなのが中に残ってそこに線が出来て」しまった。「結局、血豆？ みたいなのが癒着したってことらしい」。

思いもよらぬ症状となり、診療を受けたところ「癒着は剥がさないと治らないとのことで今日、病院で剥がしてもらった」とした。

「小さかった」と思われた癒着だが、「意外にも長くてお医者様が格闘されて、いまココって感じなんだけど」と報告。「どうかキレイに治りますようにと私、祈ってます」とした。

「明日からも普通に仕事しますので仕事先の皆様、大丈夫ですので、どうかよろしくお願いします！」としている。

「私と似た症状の方は直ぐに病院へ行ってくださいね」

リプライ欄では、自身の「手術に関する説明書」も公開している。

書類によると、病名・病態は「左頬皮下腫瘤」。術式は「左頬皮下腫瘍切除」だ。「炎症後に皮下の癒着を来し、皺ができている状態」であることから、「局所麻酔をしたのちに、皮膚を切開し、瘢痕（傷あと）を癒着部より解除します」などと説明している。

光代さんは「夏場だから化膿しないように気をつけたい」とした上で、フォロワーに向け、「私と似た症状の方は直ぐに病院へ行ってくださいね。皮下腫瘤、侮れません」と呼びかけている。

投稿には、「どうか綺麗に傷跡治りますように ストレス溜めず、たくさん食べてたくさん寝て、免疫力落とさないようにお大事にしてください」「アレルギーごとって原因不明といわれること多いですもんね」など、心配と応援の声が寄せられている。