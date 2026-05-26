5月26日未明、18歳長女への暴行容疑で現行犯逮捕された、読売ジャイアンツの阿部慎之助元監督（47）が釈放された。反省の言葉を口にしている元監督だが、今後も“事件”捜査は進められるようだ。【写真】息子にも“スパルタ”指導？ 黙々とキャッチボールする阿部慎之助前日25日の夜、セ・パ交流戦前の休養日に飛び込んできた巨人軍監督逮捕のニュース。当初は情報錯綜していた経緯をまとめると、東京・渋谷区内の自宅で喧嘩を