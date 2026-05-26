5月26日未明、18歳長女への暴行容疑で現行犯逮捕された、読売ジャイアンツの阿部慎之助元監督（47）が釈放された。反省の言葉を口にしている元監督だが、今後も“事件”捜査は進められるようだ。

【写真】息子にも“スパルタ”指導？ 黙々とキャッチボールする阿部慎之助

前日25日の夜、セ・パ交流戦前の休養日に飛び込んできた巨人軍監督逮捕のニュース。当初は情報錯綜していた経緯をまとめると、東京・渋谷区内の自宅で喧嘩をしていた長女と15歳・次女に対して、当初は「静かにしろ」と仲裁に入った阿部元監督。

しかし口答えされてカッとなった父親は、娘ともみ合ううちに襟元や胸ぐらを掴んで押し倒してしまう。この時、阿部元監督は飲酒していたものの、一報で伝えられた「殴る」などの直接の暴力行為はなかったという。

おそらく長女は自室で児童相談所に連絡を入れたのだろう。後に児相から「父親から暴力を受けた子どもがいる」との110番通報を受けた警察官が自宅に向かい、暴行現場を目撃していた妻や次女の“証言”から現行犯逮捕に至ったのが現状のようだ。

父娘ともに頭に血が上った状態だったのだろう。自分が児相に“通報”したことで、父親が現行犯逮捕され、「速報」で報道される大事になるとは思ってもみなかったのか、喧嘩や通報したことを反省、後悔しているという長女。

おそらく“事件化”は避けられそうだが、現役監督による暴行騒動を“紳士球団”である巨人軍が、コンプライアンス意識が高まる球界が見過ごすことはない。巨人・国松徹球団社長は「進退を含め処分を検討する」と何らかの処分を下す方向で、26日からの試合も橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）が監督代行を務めることを明かした。

同日午前、「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」との責任を取り、巨人監督を辞任することを読売新聞が報じた。

球界YouTuberたちの「緊急動画」は

球界を騒がせた巨人軍監督による逮捕劇は、巨人批判を繰り返して再生数を稼いできた“彼ら”にとっても“話のタネ”に思えるが、球界YouTuberたちのカメラは「緊急」で回されることなく、5月26日12時時点でもやはり静観姿勢のままだ。

動画でのコメントが連日、ネットニュースをにぎわす高木豊氏（67）や里崎智也氏（50）をはじめ、多くのプロ野球OB、巨人OBが阿部元監督の逮捕に触れていないのだ。

「もちろん捜査段階だけに軽々と物言えない現状があるのも頷けます。それでも現役監督が暴行容疑で逮捕されたのは事実で、普段は言いたい放題で阿部巨人を追及しているだけに、全くのスルーには違和感を覚えます。

野球以外でのプライベートの“事件”はノータッチなのか、それとも暴行まがいの指導も罷り通ってきた古き球界の“慣わし”でもあるのか……」（野球ライター）

そんな中で唯一、逮捕の一報を受けてすぐにYouTuberチャンネルを更新し、動画を公開したのが巨人OB「デーブ大久保」こと大久保博元氏だ（59）。「体調が悪かった」と早めに就寝していた大久保氏だったが、周囲からの連絡で起き上がったという。

「まあ、俺もね。暴行事件だとかいろんなことやって。人に言えた義理じゃないですけども」

かつて埼玉西武ライオンズの2軍コーチ時代に、当時所属していた菊池雄星投手（34、現ロサンゼルス・エンゼルス）への“暴行”で解雇された苦い経験があるデーブ氏。そんな潔い反省の弁から始まった。

阿部監督と“阿部パパ”の関係とは

「警察の人たちも、“現役の巨人軍監督を逮捕する”ってことはどんなこと、どんな衝撃を野球界だけではなく、世間を揺るがすかっていうことはもちろん、わかってくれていると思うんです」

自身の経験を踏まえて、少なからず警察の配慮もあったであろう捜査で即、現行犯逮捕されたことに“事の重大さ”を指摘する大久保氏。さらに阿部元監督とは同じ捕手出身だけに、その縁で家族付き合いもしてきたという父・東司さんら“家族”にも言及する。

「阿部監督と東司さんの親子関係でね、いろんなことがありました。俺自身も（阿部親子の）間に入っていろんな思いをして、いろんな事実も知っています。本当に親子でいろんな思いがありながら、また“親子”というものに戻って、というのも全部見てきました。

けれども、もう取り返しのつかないことが起きちゃって。阿部パパ、阿部監督のお母さん。今、どんな思いなのかなって。どんな思いなんだろう」

最後には「（阿部パパが慎之助に）どんな教育をした、どういう風に接してきた、ってことも含めてね。またこれから皆さんと共有していきたい」と、現状を整理しつつ、次の動画公開を予告してみせた大久保氏。

逮捕前のインタビューでは、子どもたちへの教育を「ド昭和」を自認していた阿部元監督。これは自身も受けてきた「教育」だったのだろうか。