セブン‐イレブンが、人気キャラクター「パペットスンスン」とコラボレーションしたオリジナルパン＆スイーツ計7商品を、26日より順次発売する。スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードに、食感や見た目にもこだわった商品を展開するほか、限定グッズや抽選企画なども同時展開する。【画像】ふわふわクリームのメロンパン、ふわあっ♪食感の大福ほかコラボ商品全部見せ今回のコラボでは、パペットの国〈トゥーホック〉