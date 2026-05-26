【きょうから】パペットスンスン×セブン‐イレブン “ふわあっ♪”テーマの『メロンパンシュー』や『プリン』など全7商品が集結
セブン‐イレブンが、人気キャラクター「パペットスンスン」とコラボレーションしたオリジナルパン＆スイーツ計7商品を、26日より順次発売する。スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードに、食感や見た目にもこだわった商品を展開するほか、限定グッズや抽選企画なども同時展開する。
【画像】ふわふわクリームのメロンパン、ふわあっ♪食感の大福ほかコラボ商品全部見せ
今回のコラボでは、パペットの国〈トゥーホック〉に暮らすキャラクター・パペットスンスンの世界観を表現した商品をラインアップした。スイーツでは、ふんわりとした食感をテーマにした商品が多数登場する。
「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」は、メロンパンのような見た目のシュー生地に、メロンカスタードホイップを詰めた商品。「スンスンのふわふわクリームのプリン」は、なめらかなプリンとホイップクリームを組み合わせた。「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」は、もち生地でミルククリームとブルーベリーソースを包み、ふんわりした食感を楽しめる。
そのほか、「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」や、「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」もラインアップ。パン商品では、「スンスンとノンノンのなかよしロール」「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」が登場する。キャラクターらしさを反映したネーミングも特徴となっている。
さらに、対象商品購入者向けキャンペーンも実施する。オリジナルスイーツまたはパンの購入者を対象にしたレシート応募抽選では、BIGクッションやトートバッグ、スイーツ無料クーポンなどを用意。また、栄養ドリンクや菓子、アイス購入者向けに、フラットケース、ジッパーパック、クリアファイルなどの限定グッズも先着配布する。
加えて、森永製菓の「ハイチュウ」「ウェファーチョコ」でもパペットスンスン仕様の限定パッケージ商品が28日から順次発売される。パンやスイーツだけでなく、店頭全体でパペットスンスンの世界観を楽しめる大型企画となりそうだ。
【画像】ふわふわクリームのメロンパン、ふわあっ♪食感の大福ほかコラボ商品全部見せ
今回のコラボでは、パペットの国〈トゥーホック〉に暮らすキャラクター・パペットスンスンの世界観を表現した商品をラインアップした。スイーツでは、ふんわりとした食感をテーマにした商品が多数登場する。
そのほか、「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」や、「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」もラインアップ。パン商品では、「スンスンとノンノンのなかよしロール」「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」が登場する。キャラクターらしさを反映したネーミングも特徴となっている。
さらに、対象商品購入者向けキャンペーンも実施する。オリジナルスイーツまたはパンの購入者を対象にしたレシート応募抽選では、BIGクッションやトートバッグ、スイーツ無料クーポンなどを用意。また、栄養ドリンクや菓子、アイス購入者向けに、フラットケース、ジッパーパック、クリアファイルなどの限定グッズも先着配布する。
加えて、森永製菓の「ハイチュウ」「ウェファーチョコ」でもパペットスンスン仕様の限定パッケージ商品が28日から順次発売される。パンやスイーツだけでなく、店頭全体でパペットスンスンの世界観を楽しめる大型企画となりそうだ。