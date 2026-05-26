開催：2026.5.26 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 2 - 1 [カブス] MLBの試合が26日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカブスが対戦した。 パイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキ、対するカブスの先発投手はベン・ブラウンで試合は開始した。 3回裏、2番 ブランドン・ロー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレー