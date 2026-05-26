開催：2026.5.26

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 2 - 1 [カブス]

MLBの試合が26日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカブスが対戦した。

パイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキ、対するカブスの先発投手はベン・ブラウンで試合は開始した。

3回裏、2番 ブランドン・ロー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 1-0 CHC

5回表、3番 マイケル・ブッシュ 4球目を打ってセンターへのホームランでカブス得点 PIT 1-1 CHC

7回裏、9番 ヘンリー・デービス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 2-1 CHC

試合は2対1でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのウィルバー・ドーテルで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はカブスのトレント・ソーントンで、ここまで2勝1敗0S。パイレーツのソトにセーブがつき、3勝0敗6Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で1打数、0安打、0打点、打率は.247となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 05:12:13 更新