新潟県長岡市の国営越後丘陵公園ではバラが見頃を迎えています。5月25日は平日にも関わらず、多くの人が華やかなバラとその香りを楽しんでいました。 【松村道子アナウンサー】 「園内に入りますと、すぐに多くのバラが目に飛び込んできます。風が吹くたびに甘い香りも漂っています」 平日には1500人、週末には4000人ほどが訪れる長岡市の越後丘陵公園のバラ園。 【国営越後丘陵公園 企画担当堀越拡さん】 「約800種24