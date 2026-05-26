新潟県長岡市の国営越後丘陵公園ではバラが見頃を迎えています。5月25日は平日にも関わらず、多くの人が華やかなバラとその香りを楽しんでいました。

【松村道子アナウンサー】

「園内に入りますと、すぐに多くのバラが目に飛び込んできます。風が吹くたびに甘い香りも漂っています」



平日には1500人、週末には4000人ほどが訪れる長岡市の越後丘陵公園のバラ園。



【国営越後丘陵公園 企画担当 堀越拡さん】

「約800種2400株が一斉に開花するのは、この春のこの時期だけなので、この時期にご覧いただくのがおすすめ」



香りが良いという春バラ。中でもおすすめは、国際的なバラの香りのコンクールで最高賞を受賞したこともある『フレグラント・ヒル』です。



【国営越後丘陵公園 企画担当 堀越拡さん】

「フルーティーな香りだが、ただフルーティーだけではなく、少し爽やかさもあるような香りの品種。また、山並みに映えるような少し角度をつけた構造物に“つるバラ”をはわせたコーナーもある」



この日はバラと人形を写真に収めるカメラマンの姿も。



【写真家 徳田ヒロシさん】

「バラがちょうど満開で最高の天気だし良いタイミング。やはり華やかさ。人形もきれいだが、花と組み合わせると、より一層華やかになるというか、ゴージャスな感じになる」



風に揺れるバラが人形を優しく包み込むようです。



一方、子どもたちは探検気分でバラを楽しみます。



【子ども】

「きれいだった。ピンクのバラの花が一番きれいだった」



埼玉から何度も訪れているという夫妻は。



【訪れた人（埼玉から）】

「香りが素敵。ここは本当に広々としているし、のんびりと歩けるのでいい」



去年、バラの美しさや管理体制に対して贈られる世界バラ会連合の優秀庭園賞に選ばれた越後丘陵公園のばら園。



【国営越後丘陵公園企画担当堀越拡さん】

「普段メンテナンスに携わるスタッフやボランティアのスタッフにも大変感謝している」



公園の入場口前には現在、バラを購入できるコーナーが設けられていて、家で楽しむためのバラを買い求める人の姿もありました。



25日も長岡市は最高気温が25℃を上回る夏日となりましたが、気温の高い日が多かったことで例年に比べ見頃が1週間ほど早いというバラ。



一番の見頃は今週いっぱいだということです。