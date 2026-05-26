◆米大リーグパイレーツ２―１カブス（２５日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）カブスは２５日（日本時間２６日）、敵地でパイレーツに敗れ、泥沼９連敗となった。鈴木誠也外野手（３１）は１点を追う９回１死走者なしで代打出場し、見逃し三振に倒れた。３回に先発のブラウンが１死一塁からラウに適時二塁打を浴びて先制点を献上。５回にはブッシュの６号ソロで一度は追いついた。だが、１―１で同点の７回