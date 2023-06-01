ナポリが新指揮官候補として今シーズン限りでボーンマスの指揮官を退任するアンドニ・イラオラ監督をリストアップしているようだ。イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じている。2025−26シーズンのセリエAを2位フィニッシュしたナポリだが、アントニオ・コンテ監督が最終節のウディネーゼ戦後に今季限りでの退任を正式に表明した。これを受け、クラブは今季限りでのボローニャ退団を示唆するヴィンチェンツォ・