警視庁渋谷署は26日、午前0時17分にプロ野球・巨人の阿部慎之助監督（47）を釈放した。自宅で娘（18）に暴力を振るったとして暴行容疑で現行犯逮捕されていた。【動画】巨人・阿部慎之助監督が釈放逮捕容疑は東京都内で娘（18）をつかんで倒し、暴行を加えた疑い。「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述している。25日午後7時10分ごろ、児童相談所が「父親から暴行を受