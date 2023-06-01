巨人・阿部慎之助監督が釈放 娘への暴行容疑で逮捕されていた
警視庁渋谷署は26日、午前0時17分にプロ野球・巨人の阿部慎之助監督（47）を釈放した。自宅で娘（18）に暴力を振るったとして暴行容疑で現行犯逮捕されていた。
【動画】巨人・阿部慎之助監督が釈放
逮捕容疑は東京都内で娘（18）をつかんで倒し、暴行を加えた疑い。「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述している。25日午後7時10分ごろ、児童相談所が「父親から暴行を受けた」と110番した。
渋谷署には多数の報道陣が集まった。釈放された阿部監督の乗っていた車両はスモークがあり、阿部監督の様子は伺えなかった。
阿部監督は、1979年3月20日生まれ、千葉県出身。強打の捕手として注目され、安田学園高校、中央大学から2000年にドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。1年目からレギュラーとして活躍。通算2132安打、406本塁打を記録し、19年に現役引退。その後、二軍監督やヘッド兼バッテリーコーチを歴任し、24年から同球団監督に就任。就任初年度にセントラルリーグ優勝を果たした。
【動画】巨人・阿部慎之助監督が釈放
逮捕容疑は東京都内で娘（18）をつかんで倒し、暴行を加えた疑い。「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述している。25日午後7時10分ごろ、児童相談所が「父親から暴行を受けた」と110番した。
阿部監督は、1979年3月20日生まれ、千葉県出身。強打の捕手として注目され、安田学園高校、中央大学から2000年にドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。1年目からレギュラーとして活躍。通算2132安打、406本塁打を記録し、19年に現役引退。その後、二軍監督やヘッド兼バッテリーコーチを歴任し、24年から同球団監督に就任。就任初年度にセントラルリーグ優勝を果たした。