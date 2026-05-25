21日、岐阜県の江崎禎英知事が総務省を訪問。受信契約の単位の合理化をNHKに指導するよう要請した。 岐阜県では、公用車のカーナビや公用携帯電話へのNHK受信料未払い問題が発生している。個人の契約は世帯ごとになっているのに対し、自治体や法人は設置場所ごとになっており、視聴予定がない機器であっても支払い対象になっている。そのため、カーナビは車ごとに受信契約を結ばなければならない。江崎氏はこれを問