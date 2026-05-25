5月26日（火）の『徹子の部屋』に、中村獅童が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！歌舞伎はもちろん、ドラマ、映画と多方面に活躍する中村獅童。祖父は歌舞伎の名女形・三代目中村時蔵さんだが、父は早くに歌舞伎俳優をやめ会社員になったので、親戚は沢山いるものの「歌舞伎界の御曹司」ではなかった。そのため、群衆役しかもらえず苦労した時期も。舞台出演の機会をくれたのが、父と同じく歌舞伎界を離れたあと