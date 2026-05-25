お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が２５日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。極度の疲労困憊状態であることを明かした。津田は２４日夜に「疲れすぎて眠りたいのに眠くならない」と現在の状況を投稿。続けて「まぶたがピクピクなる。ぼーっとしながら荷物開けてたらホッチキスの針が指にぶっ刺さるし。泣きそうや」と嘆いている。これにはフォロワーから「働きすぎです！まぶたピクピクは完全に限界のサイン」「宇宙と