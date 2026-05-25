積水ハウスなど８社は２５日、ＪＲ大阪駅前の再開発区域「グラングリーン大阪」南街区で建設中の高層分譲マンション「グラングリーン大阪ＴＨＥＳＯＵＴＨＲＥＳＩＤＥＮＣＥ」の概要を発表した。最上階の４５階にある最高価格の部屋は４０億円で、同じ８社が手がけた北街区の「ＴＨＥＮＯＲＴＨＲＥＳＩＤＥＮＣＥ」の２５億円を抜き、関西の分譲マンションで最高額となる。総戸数５３８戸で、１戸あたりの広さは５