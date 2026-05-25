【趣味ギア適性診断】川沿いのキャンプ場は落ち着くし、近くに滝があると聞けば立ち寄りたくなる…。そんなついつい引き寄せられちゃう水辺で、ぼーっとするだけなのはもったいない。気難しく考えず、魚との駆け引きを楽しめばソト遊びがもっと好きになる！＊＊＊【TYPE 6・アウトドアスポーツ派】ソト遊びに精通し、釣りの魅力を熟知している山田さんは「アウトドアは最終的に水に行き着く、なんて言葉があるように自分の