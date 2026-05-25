自然の中で魚と駆け引き「渓流釣り入門」【趣味ギア適性診断】

【趣味ギア適性診断】

川沿いのキャンプ場は落ち着くし、近くに滝があると聞けば立ち寄りたくなる…。そんなついつい引き寄せられちゃう水辺で、ぼーっとするだけなのはもったいない。気難しく考えず、魚との駆け引きを楽しめばソト遊びがもっと好きになる！

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【TYPE 6・アウトドアスポーツ派】

ソト遊びに精通し、釣りの魅力を熟知している山田さんは「アウトドアは最終的に水に行き着く、なんて言葉があるように自分のソト遊びの趣味を拡張しがち。ただ、サーフィンやカヤックと違って釣りには相手（魚）がいる。そのためハードルが高そうと思われちゃうんです」と分析。

一方で、このハードルは思いのほか簡単に取り除けるとも教えてくれた。

「どこで・何を・どうやって釣るかををベースに考えて。よく行くキャンプ場では何が釣れるか、そもそも釣りOKなのか調べてみる。そこから道具を調べます。最近はレンタルサービスも豊富で、最初の一歩さえ踏み出せたら後はあっという間に道具沼」と笑う。キャンプ場そばの渓流で釣りをして、帰り道に下流の本流でちょっと釣りをして帰るなど意外とライトに楽しめるというわけだ。

「渓流釣りは渋いおじさんだけの遊びじゃない。道具も含めて世界観がかっこいいんです」

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山田昭一さん

アウトドアギアをメインとするアタッシュ・ド・プレス「people showroom」代表。キャンプや登山、渓流釣りなど趣味の守備範囲は幅広い。

■静かで滑らか！ ベテランも納得の性能

シマノ

「セドナC2000S」（バリュープライス）

渓流からエリアトラウト、メバリングなどの小物釣りまで楽しめるモデルです（山田さん）

微細なガタや揺れを低減し、静かで滑らかに回転するサイレントドライブを搭載するスピニングリール。糸がらみを防いで飛距離を伸ばす AR-C スプール、疲れにくい重心設計など入門モデルではあるがベテランも納得する作り。

■シマノ品質で初めての渓流釣りをサポート

シマノ

「ルアーマチックS60SUL」（8690円）

取り回しのいい183cmの長さで6gまでのルアーを扱える入門用。アンダー1万円とコスパも最強（山田さん）

トラウトフィッシングの入門者向けロッドの大定番。扱いやすさはもちろん、シマノ基準の高品質＆アフターサービスも人気の理由。管理釣り場はもちろん、自然の中に入る渓流釣りにも対応する。スピニングリール専用。

■釣りを助けるシューズと偏光サングラス

安全に渓流釣りを楽しむために、ぜひ入手したいのがフェルトソールのシューズと偏光サングラス。

「キャンプ＋αで楽しむ釣りならウェーディングシューズで十分。フェルトソールで屈曲性のある歩きやすいタイプがいいでしょう。偏光サングラスは魚影の探索だけじゃなく、目の保護や水中の石・深さなど危険察知にも。街でもかけられるデザインで、偏光なら運転にも重宝します」と山田さん。

機能はもちろん、自分の足や骨格にあったモノを選ぼう。

フォックスファイヤー

「コンターライン ウェーディングシューズ」（2万6180円）

ミッドカットで履き口が広く、脱ぎ履きしやすいデザイン。屈曲性があり歩きやすさもポイントだ。つま先にはモールド成形したラバーパーツ、擦れやすい部分はPVCでカバーするなど耐久性にも自信あり

サイトマスター

「マニフィコ ブラック」（3万1900円）

ミニマルなバイザー、自由に曲げられるチタン心棒など釣りのための機能を搭載。ゆがみが少なく視野の広い4カーブを採用し、目への負担を低減する。レンズはクリアな視界にこだわったガラス製。

>> 特集【趣味ギア適性診断】

※2026年5月7日発売「GoodsPress」6月号56ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／GoodsPress編集部＞

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