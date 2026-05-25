中国が日本への軍民両用品（デュアルユース品）の輸出を規制してから4カ月が経過した現状について論じた中国著名ブロガーの投稿が注目を集めている。フォロワー200万を誇る中国の著名ブロガー・盧克文（ルー・カーウェン）氏は24日、「日向け軍民両用品の輸出規制が始まって4カ月になるが、現時点では日本の工業は正常に運営されているように見え、まだ大きな問題は起きていないようだ」と述べた。その上で、主な理由として「2010