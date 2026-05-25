三重県は、昨年度に県や市町の施策を利用して県外から三重県に移住した人の数が、10年連続で前年を上回り、初めて1000人を超えたと発表しました。三重県の発表によりますと、昨年度、県や市町の施策を利用して県外から三重県へ移住した人の数は前の年に比べて約23％増加し、1044人となりました。県が東京都に移住相談センターを開設し移住者数の集計を始めた2015年から10年連続で前の年を上回り、初めて1000人を超えました。東海、