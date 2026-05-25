兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、警察は殺人容疑で42歳の男の逮捕状をとり、全国に指名手配しました。 指名手配された住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）は、5月13日ごろ、たつの市の住宅で住人の田中千尋さん（52）を刃物のようなもので複数回突き刺して殺害した疑いが持たれています。 大山容疑者は事件後、県内の防犯カメラに映っているのが確認されていますが、現在は所在がわからないということです