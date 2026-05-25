兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、警察は殺人容疑で42歳の男の逮捕状をとり、全国に指名手配しました。

【写真を見る】【たつの市母娘殺害事件】娘への殺人容疑で42歳男に逮捕状 全国に指名手配 約10年前に被害者宅の南隣に在住…「おとなしい子」と近隣住民 母親殺害にも関与か

指名手配された住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）は、5月13日ごろ、たつの市の住宅で住人の田中千尋さん（52）を刃物のようなもので複数回突き刺して殺害した疑いが持たれています。

大山容疑者は事件後、県内の防犯カメラに映っているのが確認されていますが、現在は所在がわからないということです。

大山容疑者は約10年前、田中さんの家の南隣に住んでいたということです。

（容疑者を知る人）

「おとなしい子や。（口数は？）少ない、少ない。（トラブルは？）それはわからない。だってその子がするとは思えない」

大山容疑者は母親の澄恵さん（74）の殺害にも関与したとみられ、警察が情報提供を呼びかけています。

【情報提供】兵庫県警たつの警察署：０７９１－６３－０１１０