「やるべきことがあるのに、ついスマホばかり見てダラダラしてしまう」それでもがんばって資格試験や語学の勉強を始めるが、なかなか集中力がつづかず、すぐイヤになってしまう。実は、勉強がつづかない人には「ある共通点」があると話すのは、話題の新刊『脱スマホ術』の著者・戸田大介さん。先延ばしを防ぎ、自然と勉強に集中できるシンプルな方法を教えてもらいました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）「無理してがんばる」