踏切回避の新ルートに歓喜の声横浜市は2026年3月26日、青葉区内で工事を進めていた都市計画道路「川崎町田線」のうち、恩田町から田奈町にかけての延長約1150mを同日11時に一般開放しました。SNSなどには開通を喜ぶ周辺住民からのコメントが集まっています。川崎町田線は、神奈川県道・東京都道140号線として、川崎市川崎区と東京都町田市を結ぶ延長約25kmの県道です。【画像】超便利!? これが「踏切渋滞解消」の新ルート