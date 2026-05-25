踏切回避の新ルートに歓喜の声

横浜市は2026年3月26日、青葉区内で工事を進めていた都市計画道路「川崎町田線」のうち、恩田町から田奈町にかけての延長約1150mを同日11時に一般開放しました。



SNSなどには開通を喜ぶ周辺住民からのコメントが集まっています。

川崎町田線は、神奈川県道・東京都道140号線として、川崎市川崎区と東京都町田市を結ぶ延長約25kmの県道です。

【画像】超便利!? これが「踏切渋滞解消」の新ルートです！ 画像で見る（9枚）

港北区から都筑区、緑区、青葉区などを横断する「緑産業道路」や「横浜上麻生道路」などとも重複する区間があります。

恩田川や鶴見川に沿い、横浜市内の東西軸として非常に重要な道路となっており、国道246号や第三京浜など主要道路周辺も通ることから交通量も多くなっています。

そのいっぽうで沿線には多数の店舗や住宅街もあり、生活路線としての側面も強い道路です。

今回開通したのは、川崎町田線の西端近く、JR・東急・横浜高速鉄道長津田駅北側の青葉区恩田町のあかね台付近から田奈小学校前までの延長約1150mです。

この区間の現道は、ちょうど「上に凸」のような遠回りルートになっているほか、東急こどもの国線の踏切があり、慢性的な渋滞となっていました。

JR・小田急 町田駅から都筑区・港北区方面、東名横浜青葉ICまでは、この川崎町田線がメジャーなルートとなるなか、強烈なボトルネックとなっていました。

新道はこどもの国線をくぐるアンダーパスになっており、踏切を回避。踏切を迂回するために「樋之口橋」など、狭隘な道路を使っていたクルマもここを使うことで、路地の交通量も減り、交通事故の減少が期待されます。

また道路は片側1車線となっていますが、幅3mの車線、幅3.5mの歩道に加えて、ガードレールで区切られた幅2.5mの自転車道が設けられ、クルマだけでなく自転車や歩行者も安心して通行できるようになりました。

この地区の整備は1996年に事業が始まったものの、事業費を確保できなかったために一時中断した経緯があり、約30年越しの開通となりました。

なお、横浜市はこの東側、東急田奈駅までの約650mの整備事業も進めており、恩田地区と同仕様の片側1車線道路を整備する方針です。

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今回の開通について、SNSなどには「長年の悲願がついに達成されて感動」「長かったぁ」「諦めずにここまで立派な道路を完成させてくれて感謝」と、悲願の新ルート開通を喜ばしく思う人が多いようです。

また、「中恩田橋交差点の渋滞は本当に酷かった」「かなりの時間短縮になりそう」など、ボトルネックの踏切をクリアできることへの評価の意見も寄せられています。