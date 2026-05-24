日向坂４６が２４日、新潟・長岡市の国営越後丘陵公園で開催された「ながおか米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜２０２６」最終日に出演した。地元グルメや花火、音楽で同県の魅力を発信するフェス。日向坂４６は４年ぶりの出演で、キャプテンの高橋未来虹（みくに）は「長岡の地でまた最高の思い出を作れるように頑張ります！」とシャウトした。４期生の正源司陽子は「私たちと後輩の５期生は初めての米フェス出演です。う