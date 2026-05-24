K―1ファイターの木村萌那が19日、自身のインスタグラムで人気キャラクターの銅像の横でポーズを決める写真を投稿し、話題となっている。 【写真】繰り出される華麗なキックまさにリアル春麗 木村は「奈良県橿原市にストリートファイターの春麗の銅像が あるとのことで訪問させていただきました！」と報告。9日更新のK―1のX(旧ツイッター)のオフィシャルアカウント