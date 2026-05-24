K―1ファイターの木村萌那が19日、自身のインスタグラムで人気キャラクターの銅像の横でポーズを決める写真を投稿し、話題となっている。



【写真】繰り出される華麗なキック まさにリアル春麗

木村は「奈良県橿原市にストリートファイターの春麗の銅像が あるとのことで訪問させていただきました！」と報告。9日更新のK―1のX(旧ツイッター)のオフィシャルアカウントでは、看護師、空手家、女優の顔を持つ長野じゅりあ、テコンドー王者・滝川聖奈と橿原市の亀田忠彦市長を表敬訪問したことを伝えている。



春麗(チュン・リー)は人気格闘ゲーム「ストリートファイター」のキャラクター。チャイナドレスを身にまとい、華麗な脚技で闘う。橿原市は「ストリートファイター」を手がける株式会社カプコンと協定を締結。春麗のほかに「リュウ」「ケン」「エドモンド本田」の銅像や蓋にキャラクターがデザインされたマンホールも設定されている。



2001年生まれ、岐阜県出身の木村。全日本ジュニア空手道選手権大会7連覇などの経歴を持ち、春麗の百烈脚を想起させる連撃から"リアル春麗"とも呼ばれている。銅像の横で蹴りを繰り出すポーズを決め、「実際に横に並ぶことができて嬉しかったです♡」と対面の喜びを記した。



22日に公開した動画では春麗の銅像の隣で片足立ちのジャンプ、ケンケンをしている状態から自らの頭の上よりはるかに高い位置へハイキックを繰り出す様子も披露。髪をなびかせながら抜群の体幹を披露し、笑みを浮かべる姿は圧巻というしかない。



ファンからは「体幹がすごい」「真上にコンパクトに蹴れるなんて」「これはすごい」「努力量がとんでもない」「かわいい顔して、メッチャ強いし」など驚きと称賛のコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）