◇MLB ドジャース 11-3 ブリュワーズ(日本時間24日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースの佐々木朗希投手が5回3失点で今季3勝目。試合後の取材では、ブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手の印象を語りました。昨季ブレークし今季もここまで奪三振数メジャートップを誇る、若き“怪物右腕”のミジオロウスキー投手。佐々木投手は同い年の怪物右腕と前日試合前の練習で対面を果たすと、握手を交わしてから通訳