タレント上沼恵美子（71）が24日、高田純次（79）とMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。まさかの間違いを打ち明けた。ゲスト出演したお笑いコンビ、デニス植野行雄（44）が、日本とブラジルの国籍を持つ両親を持ち、その見た目もあってか「免許証を出した時、『植野行雄』（の名前）で疑われてる」と明かすと、上沼も「私も疑うわ。『どこで拾ったん？』って」とツッコんだ