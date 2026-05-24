タレント上沼恵美子（71）が24日、高田純次（79）とMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。まさかの間違いを打ち明けた。

ゲスト出演したお笑いコンビ、デニス植野行雄（44）が、日本とブラジルの国籍を持つ両親を持ち、その見た目もあってか「免許証を出した時、『植野行雄』（の名前）で疑われてる」と明かすと、上沼も「私も疑うわ。『どこで拾ったん？』って」とツッコんだ。

さらに、植野が「前に夜にタクシーで1万円札を渡したら透かされたことがある。悪気がないのか、普通に『ありがとうございます〜』って」と透かすマネをしながら告白。これには上沼も「それは失礼な運転手さんやな」と笑いながら同情した。

続けて、上沼は「私もひどかったで？ 上沼恵美子と上岡龍太郎を間違えられた。一番ビックリした」と、テレビ司会者として関西を中心に絶大な人気を誇った元タレントで、23年に亡くなった上岡龍太郎さんと間違えられたと回顧。「性別も違うし。向こうは『上沼さんって言われて、むかつくよ』って言うてた。私も上岡龍太郎さんってフルネームで言われて、誰が龍太郎やねんと。だから、どっちも嫌いでした」とぶっちゃけ、番組のエンディングでも「上岡龍太郎でした〜」とネタにしていた。