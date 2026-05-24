会社の売上が伸びない。組織がうまく回らない。そんなとき、多くの人は「戦略」や「やり方」を変えようとします。しかし本当に必要なのは、その前段階にあるものでした。清水康一朗さんが語ったのは、「心の状態を整えること」がすべての出発点だという事実。毎朝5時55分から行っている「1分朝活」で明かされたその話は、ビジネスとは単なる売上づくりではなく、美しい状態から始まるものだと気づかせてくれるものでした。なぜ人は