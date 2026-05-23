【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第18節】(ユアスタ)仙台 0-3(前半0-2)横浜FC<得点者>[横]ルキアン(7分)、ジョアン・パウロ(30分)、アダイウトン(90分+1)<警告>[仙]五十嵐聖己(25分)、武田英寿(58分)[横]岩武克弥(37分)観衆:11,311人主審:川俣秀