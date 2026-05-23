25-26シーズンのプレミアリーグ優勝を決めたアーセナル。優勝は03-04シーズン以来、タイトルを争っていたマンチェスター・シティがリーグ第37節でボーンマスに引き分けたことで、アーセナルの優勝が決まった。『TheGuardian』によると、このボーンマス対シティの一戦でアーセナルの優勝が決まる可能性があるため、選手や一部のスタッフはともに試合を観戦していたようだ。指揮官であるミケル・アルテタ監督もその1人だったが、キッ