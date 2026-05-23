合わせて1日約800万人が乗降する、世界屈指の超巨大ターミナル“新宿、渋谷、東京”――。今、この3駅は大規模工事の真っ只中にある。これから駅はどう変わるのか？周辺の街はどう進化するのか？本日5月23日（土）の『タモリステーション』では、巨大駅の再開発最前線を独自取材で深掘り。スタジオには俳優・木村佳乃のほか、昭和女子大学環境デザイン学部・田村圭介教授を迎える。今回は、“鉄道好き”＆“駅好き”として知られ