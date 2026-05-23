北中米ワールドカップ開幕を目前に控え、5月20日に韓国・京畿道（キョンギド）の水原（スウォン）総合運動場で特別なサッカーの試合が行われた。韓国と北朝鮮の女子クラブチームによる直接対決が実現したのだ。【現場写真】日本人も出場…韓国で実現した歴史的な“南北対決”この日に行われたのは、AFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）準決勝の水原FCウィメン（韓国）対ネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）の試合だった。白がネゴヒャ