＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】“背筋力265キロ”で巨漢をぶん投げるイケメン力士（寄り全身）端正な顔立ちと引き締まった肉体で注目を集める“大型新人”幕下最下位格付出・大森（追手風）が、自慢の“背筋力”で豪快な投げを決め6勝目を挙げた。まるで漫画のような見事な勝ちっぷりに「これはお金を取れる相撲」「ヤバすぎる勝ち方がカッコいい」と称賛の声が相次いだ。今場所デビューを果た