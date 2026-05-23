＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】“背筋力265キロ”で巨漢をぶん投げるイケメン力士（寄り全身）

端正な顔立ちと引き締まった肉体で注目を集める“大型新人”幕下最下位格付出・大森（追手風）が、自慢の“背筋力”で豪快な投げを決め6勝目を挙げた。まるで漫画のような見事な勝ちっぷりに「これはお金を取れる相撲」「ヤバすぎる勝ち方がカッコいい」と称賛の声が相次いだ。

今場所デビューを果たし、その圧倒的な実力と筋骨隆々とした体で注目を集める大森。背筋力は驚異の265キロで、身長185センチ・体重120キロという、力士のイメージよりプロレスラーや格闘家に近い体格を持ち、持ち前のスピードを武器に初日から連戦連勝。現在22歳の大森は石川県穴水町出身で、同郷の元小結・遠藤の北陣親方にスカウトされ、金沢学院大学卒業後に追手風部屋に入門した期待の“大型新人”である。

十三日目の7番相撲では、幕下五十三枚目・清水海（境川）と対決。客席の四方八方から「おおもりー！」と黄色い歓声が飛び交う中、立ち合い張っていった大森は、のど輪で攻めた清水海を突き放すと、強烈な突っ張りで応戦。「パチン！」とクリーンヒットすると観客はどよめいた。その後、右がのぞいた相手に対し、がっしりと右上手を掴んだ大森は、そこから「ふんっ！」と気合の掛け声を発するとともに豪快な上手投げで129キロの清水海を放り投げた。

大迫力の上手投げに館内騒然、大きな歓声と拍手が沸き起こった。勝利後も「おおもりー！」という声援は鳴り止まなかった。見事に勝利した大森は6勝目（1敗）。敗れた清水海は2敗目（5勝）を喫した。

大森の豪快な勝利にABEMAファンも大盛り上がり。コメント欄には「かっこよすぎたわ…震」「おいおい、華ありすぎだろ」「これはお金を取れる相撲」「ヤバすぎる勝ち方がカッコいい」「すげえ投げｗ」「背筋力のおかげか」「スパッとキレがあった！」と興奮の声が相次いだほか、その風貌にも「いい身体」「筋肉モリモリ」「肩幅がエグイんよな」「ザンバラになったら色気ヤバそう」「令和の千代の富士」とうっとりするファンが相次いだ。

十三日目の取組を終えて、幕下の優勝争いは大森に加え幕下六枚目・丹治 （荒汐）、幕下十五枚目・夢道鵬 （大嶽）、幕下二十枚目・碇潟 （伊勢ノ海）、幕下二十二枚目・天空海（立浪）、幕下三十四枚目・對馬洋 （境川）、幕下四十四枚目・東俊隆 （玉ノ井）の計7力士が6勝1敗で並ぶこととなった。幕下優勝決定戦は千秋楽で行われる。(ABEMA／大相撲チャンネル)