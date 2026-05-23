この記事をまとめると ■北京モーターショーでは大型高級SUVの展示が目立っていた ■中国メーカーによるランクル風＆レンジローバー風モデルを多数見つけることができた ■背景には中国富裕層市場の変化と海外輸出戦略が見え隠れする 北京モーターショーでは大型SUVが大盛況 2026年4月24日から5月3日の会期にて、中国の首都北京で「第19回北京国際自動車展覧会（北京モーターショー）」が開催された。2008年から北京首都空港近く