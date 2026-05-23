「ガチ中華移民」［著］中村正人中華料理と聞くと、何を思い浮かべるだろうか。炒飯（チャーハン）や酢豚？それとも麻辣湯（マーラータン）だろうか？前二者のように古くから日本で親しまれてきた「町中華」に対し、近年、大都市圏で見かけるようになった、中国の「本場の味」を提供する中華はいつしか「ガチ中華」と呼ばれるようになった。麻辣湯はその典型だ。このガチ中華は、二〇一〇年代以降、東京や大阪など大都市