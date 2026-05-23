「ガチ中華移民」 ［著］中村正人

中華料理と聞くと、何を思い浮かべるだろうか。炒飯（チャーハン）や酢豚？ それとも麻辣湯（マーラータン）だろうか？ 前二者のように古くから日本で親しまれてきた「町中華」に対し、近年、大都市圏で見かけるようになった、中国の「本場の味」を提供する中華はいつしか「ガチ中華」と呼ばれるようになった。麻辣湯はその典型だ。

このガチ中華は、二〇一〇年代以降、東京や大阪など大都市圏で広がり、コロナ禍以降、さらに拡大するようになった。提供される料理は地域的・民族的多様性に富み、フードコートや現地外食チェーンの進出など形態も多様化している。

この背景には、日本に暮らす中国人人口の増加がある。ただしこれは、日本だけの特徴ではない。事実、インドや韓国など他地域に越境し、変異を遂げた中華料理も日本に伝播（でんぱ）し、ガチ中華の一部を構成する。それは、中国の人びとの越境的な移動やつながりの中で成り立っている。ガチ中華の拡大はまた、一昔前の「出稼ぎ」とは異なり、社会経済的に豊かな中国人移民が増加し、かれらの嗜好（しこう）に合わせた食文化が展開されていることの証左でもある。ガチ中華とは、「グローバルに広がる中華世界」を映し出す「21世紀の現代料理の諸相」なのだ。

ガチ中華の広がりを観察するグループとして、二〇二一年に立ち上げられた「東京ディープチャイナ研究会」の代表による本書は、ガチ中華の案内のみならず、そこに映し出された在日中国人と社会の変化を描いた良書だ。中国の話になると、国家間関係を前提とする議論が喧（かまびす）しい。しかし足元を見れば、国家の境界を跨（また）ぐダイナミズム溢（あふ）れる社会が広がっていることを本書やこのグループの活動は如実に示す。

一方、日本政府は昨年、レストラン経営を含む外国人経営者に付与する在留資格「経営・管理」の許可要件を厳格化した。国家は、このダイナミズムを恐れ、統制しようとしているかのようである。

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なかむら・まさと 1963年生まれ。「ガチ中華」をサイトなどで紹介する「東京ディープチャイナ研究会」代表。共著に『攻略！東京ディープチャイナ』、著書に『間違いだらけの日本のインバウンド』など。