¡Ö²¿¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤Î¤Ê¤¤ºÊ¤ä°¦¸¤¤ò»´»¦¡×°äÂ²¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Öµö¤¹¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡¾¯Ç¯¤éÊÌ¡¹¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç½»Âð¿¯Æþ¤«¡¡ÆÊÌÚ¶¯Åð»¦¿Í
ÆÊÌÚ¡¦¾å»°ÀîÄ®¤Î½»Âð¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢¼Â¹ÔÌò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾¯Ç¯¤é¤¬ÊÌ¡¹¤Î¥ë¡¼¥È¤«¤é½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5·î14Æü¡¢ÉÙ»³±Ñ»Ò¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬¼«Âð¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤ÏÃÝÁ°³¤ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÈþ·ëÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¡¢¼Â¹ÔÌò¤È¤·¤Æ16ºÐ¤Î¾¯Ç¯4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯4¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢1¿Í¤¬¸«Ä¥¤êÌò¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤äÂÀ×¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤Ê¤É¤«¤é¡¢²¡¤·Æþ¤Ã¤¿3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÌ¡¹¤Î¥ë¡¼¥È¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÉÙ»³¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤Ï¡ÖÈÈ¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¿È¾¡¼ê¤ÊÍýÍ³¤Ç¡¢²¿¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤Î¤Ê¤¤ºÊ¤ä°¦¸¤¤ò»´»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òµö¤¹¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£