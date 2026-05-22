《普通にいじめやん》

5月20日、タレントの鈴木紗理奈がInstagramのストーリーズで、真っ暗な画面に白い文字で不満をつづった。自分がいないテレビ番組で、“悪口” を言われたことを明かし、波紋を呼んでいる。

鈴木は《私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた》と投稿した。

「タレントの名前は出していませんが、鈴木さんによれば、その人物はかなり後輩なうえ、これまで仕事で関わることもほぼなかったそうです。鈴木さんはその番組を見たのか、《普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし》と複雑な心境をつづっていました。

SNSでは、鈴木さんを “嫌いな芸能人” に名指ししたタレントは誰なのか、“犯人探し” をする動きも見られます」（芸能記者）

黒い画像のストーリーズに続けて、鈴木は《はーーキレたら元気出た!!》と記載した笑顔のピースサインを浮かべた写真も投稿。ただ、《名指しで言ってきたタレントさんへ。私のこと嫌いで結構やけど そういうのおもんないし、あんたが損するで》と、問題のタレントに苦言。

さらに、《こちらに伝えもせずおもんない文句たれ流したスタッフさんへ。愛のある笑い作らな国民的な番組は作られへんで。めちゃイケのDVD貸してあげるわ。文句言わせておもろい、とか 次元の低いことやめ、テレビがなめられるで》と、番組を放送したスタッフへの怒りもにじませていた。

鈴木の怒りの投稿を受け、Xでは

《鈴木紗理奈が可哀想。おもんないわ…嫌いな芸能人言わせて何がおもろいん？》

《こういうことあると尚更テレビ見たくなくなる》

《テレビの人達どーした？？》

など、問題の内容を放送したテレビ局に不満を抱く声があがっている。

「かねてから、タレントに嫌いな芸能人を聞いて、編集で名前を隠すなどしてスタジオで盛り上がるのはバラエティ番組でありがちな企画です。

ただ、今回の鈴木さんの主張から、事前に番組側から連絡がないまま、自分のいない場で “嫌いな人” として名前を出されたことがうかがえるため、こうした制作サイドの手法に違和感を持たれたのでしょう。

タレントが、テレビで嫌いな人物の名前を出す場合、スタジオにその相手がいたり、いない場合でもすでにわだかまりが解消された状態で “苦手だった” と話すことも多いです。

しかし、今回の鈴木さんの告白から、テレビ局の “悪ノリ” に感じる人もいたようです」（前出・芸能記者）

名指しされた側が “いじめ” と表現した番組の意図は、はたして──。