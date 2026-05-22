交通事故で亡くなった、京都の男の子が育てていたひまわりの種をつなぎ、命の大切さなどを伝える活動が道内でも広がっています。札幌・中央警察署の花壇に子どもたちがまいたのは、ひまわりの種です。 「ひまわりの絆プロジェクト」と呼ばれるこの取り組みは、京都府内で１５年前に、交通事故で亡くなった当時４歳の男の子が育てていたひまわりの種をつないでいくことで、命の大切さや交通事故の防止を呼びかけることが目