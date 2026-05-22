22日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数738、値下がり銘柄数612と、値上がりが優勢だった。 個別ではメディアリンクス、ＩＮＥＳＴが一時ストップ高と値を飛ばした。弘電社、ＫＧ情報、ジーエルテクノホールディングス、アップルインターナショナル、日本調理機など22銘柄は年初来高値を更新。ユニチカ、北川精機、三相電機、エヌエフホールディングス、津田駒工業は値上がり率上