22日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数738、値下がり銘柄数612と、値上がりが優勢だった。



個別ではメディアリンクス<6659>、ＩＮＥＳＴ<7111>が一時ストップ高と値を飛ばした。弘電社<1948>、ＫＧ情報<2408>、ジーエルテクノホールディングス<255A>、アップルインターナショナル<2788>、日本調理機<2961>など22銘柄は年初来高値を更新。ユニチカ<3103>、北川精機<6327>、三相電機<6518>、エヌエフホールディングス<6864>、津田駒工業<6217>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホクリヨウ<1384>、コロンビア・ワークス<146A>、明豊ファシリティワークス<1717>、ナカボーテック<1787>、松井建設<1810>など61銘柄が年初来安値を更新。ジオマテック<6907>、守谷輸送機工業<6226>、ＡＩメカテック<6227>、カンセキ<9903>、ブロードメディア<4347>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース