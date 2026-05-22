「緊急車両通過します」ニセ覆面パトカーで飲酒運転事故　警官装い交通違反15回　手錠や腕章も押収　不正改造などで男2人逮捕

不正改造した偽の覆面パトカーを飲酒した状態で運転し事故を起こした疑いなどで、埼玉・戸田市の男2人が逮捕された。2人の自宅からは赤色灯のほか、警察官を装うグッズも押収され、警視庁が余罪を調べているという。

飲酒後に赤色灯をつけ走行し電柱衝突か

警視庁が偽の覆面パトカーを捉えた映像を公開した。

不正改造した偽の覆面パトカーを飲酒した状態で運転し、事故を起こした疑いなどで逮捕されたのは、いずれも埼玉・戸田市の無職・中村蓮容疑者（23）と、会社員・真下義士容疑者（22）だ。

事件が明らかになったきっかけは、2025年12月21日未明に中村容疑者が東京・練馬区の一般道で起こした事故だった。

取材班：

中村容疑者は飲酒した状態で偽の覆面パトカーを運転し、電柱に衝突したということです。

中村容疑者は東京・新宿区のバイト先で酒を飲み、終電を逃したため、交際相手に不正改造した自身の偽パトカーで迎えに来るよう頼んだという。

捜査関係者によると、車の到着後、運転を交代した中村容疑者と交際相手との間で、次のようなやりとりがあったという。

中村容疑者：

緊急走行で帰るわ。

交際相手：

オッケー

中村容疑者：

赤灯のせてもらっていい？

交際相手：

嫌だ。

中村容疑者：

いや、まじでのせて。

交際相手が赤色灯を車の屋根に設置すると、それを光らせた上、サイレンを鳴らして自宅へ向かった。

その際、「緊急車両通過します。ありがとうございます。逆走して赤信号左に曲がります」と、警察官を装った緊急アナウンスを繰り返したとみられている。

速度違反を含むこうした違法な緊急走行を約12分間、約10kmにわたって続けたところで電柱に突っ込む単独事故を起こした。

この間に確認された交通違反は合計15回に及んでいた。

中村容疑者の呼気からは、基準値の2倍以上のアルコールが検出されたという。

自宅から赤色灯や警察官グッズを押収

その中村容疑者が「友人に車を改造してもらった」などと話したことから、警視庁は中村容疑者と真下容疑者それぞれの自宅の家宅捜索を行った。

その結果、2人の自宅から不正改造に使用した工具一式のほか、手錠や腕章などのなりきり警察官グッズとともに、事故車両とは別の偽の覆面パトカーが押収された。

不正な改造をしたなどの疑いで逮捕された真下容疑者は、調べに対し容疑を認めており、動機についてこう話しているという。

真下容疑者：

不正改造し終えた後は満足感が得られた。警察や消防のキラキラ光る車両に憧れがあった。メンタルが弱かったので警察官にはならなかった。

一方、偽パトカーを運転した中村容疑者は次のように供述している。

中村容疑者：

バイト中、上司に内緒で濃いめのウーロンハイを1杯飲みました。酒に酔っていたと思う。貯金は数十円しかなく、彼女に養ってもらっています。

その交際相手は当日の事故により、胸の骨を折る重傷を負った。

ドライブレコーダーには、事故の3日前にも真下容疑者とともに一般道を緊急走行していた映像が残っていたことなどから、警視庁は余罪についても調べている。

（「イット！」5月21日放送より）