22年ぶりのプレミアリーグ優勝を果たしたアーセナルだが、今季最後のビッグマッチも控えている。パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝だ。PSGのルイス・エンリケ監督は記者会見で、アーセナルの優勝を讃え、素晴らしいシーズンを送ったと語った。『METRO』がコメントを伝えている。「我々はすでにこのアーセナルと対戦したことがあるので、彼らがどれほどの力を持っているかはわかっている。ボールを持っていない時で